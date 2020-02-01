В пятницу, 31 января, в Украину из Китая, где наблюдается эпидемия нового коронавируса, вернулись более 200 граждан. Они "находятся на контроле" у СБНО.

Об этом в эфире шоу “Свобода Слова” на канале “Украина” заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По словам Данилова, среди прибывших — 249 украинцев, граждане Беларуси, России и Сингапура.

“Я могу сообщить, что сегодня у нас прилетел самолет с КНР по рейсу Саньи-Киев в 10:59. 257 человек было на борту, из них было 6 граждан Белоруссии, один гражданин из Сингапура, один гражданин из РФ и 249 граждан Украины”, — сказал он.

Секретарь СНБО заверил, что власти отслеживают место прибытия граждан из Китая и следит за случаями их обращения к медикам.

“Все они у нас на учете, мы знаем все координаты каждого человека, который прибывает с зоны риска. Они все находятся у нас на контроле”, — добавил он Данилов.

На данный момент в Украине еще нет собственных тест-систем для обнаружения нового коронавируса, однако она появится в ближайшее время.

“Занимаются разработкой тест-систем наших собственных. Мы уже в среду имеем собственную украинскую тест-систему. Потому что 20-го числа китайцы полностью дали всем желающим заниматься созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время”, — сообщил глава СНБО.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.

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