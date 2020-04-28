В рамках возвращения украинцев из-за пандемии коронавируса, в Украину вернулись 259 граждан из США. 119 из них – дети.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Украинцы летели специальным рейсом из Майями в Киев.

119 пассажиров самолета – украинские ученики, которые были в США по американской образовательной программе FLEX.

Когда самолет приземлился, пограничники провели температурный скрининг всем пассажирам. При этом повышения температуры или жалоб на самочувствие не было.

“Хотя все пассажиры этого рейса настраивались на обязательную обсервацию, по прилету в Украину у них появился выбор. Правительство Украины внесло изменения в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа. Теперь желающие на две недели изолироваться дома имеют такую возможность при условии регистрации в приложении “Дий дома”, – указали в сообщении.

Из 259 вернувшихся украинцев около 200 установили приложение “Дий дома” и согласись на контроль самоизоляции с его помощью. Остальные отправились на обсервацию.