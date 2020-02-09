Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Еще минувшей ночью на востоке Украины и в Запорожье было до 20-23 градусов мороза, как уже завтра, 10-го февраля, на Западе Украины ожидается до +8 градусов. Да, к нам идет потепление”, – говорится в сообщении.

В частности, в понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до +1 +8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0-5 градусов мороза.

В то же время, ближайшая ночь на Востоке, в Запорожской и Днепропетровской области еще будет лютой, -10-18 градусов.

Отмечается, что 10 февраля в Украине ожидается ветер до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже 30 м/с.

В Киеве также завтра ожидается сильный ветер. При этом, в столицу придет потепление, днем ожидается +5 градусов, но вечером возможен дождь и мокрый снег.