Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Вчера гражданин РФ прилетел рейсом из Минска в аэропорт “Жуляны”.

По его словам, он прибыл в личных целях, а также провести переговоры относительно добычи гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов на территории России.

Однако в ходе дополнительной проверки пограничники установили, что гражданин РФ является членом политической партии “Единая Россия” (которая поддерживает Путина), представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в городе Ногинск, имеет отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль “За возвращение Крыма”.

В связи с этим иностранцу отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года. О данном лице также были проинформированы подразделения СБУ.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.