В аэропорту "Жуляны" пограничники отказали во въезде мужчине, который приехал читать лекции о копирайтинге, а также женщине, которая обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Мужчине отказали во въезде, так как он незаконно посещал Крым.

“Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир “искал вдохновение” в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве. Тем же рейсом с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. А на своем профиле россиянка публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием”, – указано в сообщении.

Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в нашу страну на 3 года.

Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.