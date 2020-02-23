Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Мужчине отказали во въезде, так как он незаконно посещал Крым.
“Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир “искал вдохновение” в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве. Тем же рейсом с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. А на своем профиле россиянка публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием”, – указано в сообщении.
Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в нашу страну на 3 года.
Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.
- Ранее сообщалось, что в Украину хотели въехать трое российских политиков, их не пустили сотрудники Государственной пограничной службы.
- Ранее сообщалось, что депутаты четырех фракций требуют от Службы безопасности Украины (СБУ) не пускать в Украину российских исполнителей, которые открыто поддерживают аннексию Крыма, в частности, Валерия Сюткина и Александра Серова.
- Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы “Воровайки” въезд на территорию Украины.