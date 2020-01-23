В Украину хотели въехать трое российских политиков, их не пустили сотрудники Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что российские политики пытались пересечь государственную границу Украины в аэропортах “Киев” (Жуляны) и “Борисполь”.

“Рейсом из Лондона в “Борисполь” прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны – “Единая Россия”, бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания заграничный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины “О пограничном контроле” в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел с “Борисполя” в Германию”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще двое российских политиков хотели пересечь границу в аэропорту “Киев” (Жуляны).

“Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также был представителем “Единой России”, другой – Компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев с целью участия в конференции. В данный момент они возвращены обратным рейсом”, – сказано в сообщении.

В аэропорту Запорожья представители пограничной службы не пустили в Украину нескольких российских актеров, которые прибыли рейсом из Варшавы (Польша).

В сообщении сказано, что на пункте паспортного контроля в отношении актеров сработала база данных относительно дополнительных обстоятельств пересечения ими государственной границы. Пограничники установили, что актеры незаконно посещали территорию временно оккупированного полуострова Крым.