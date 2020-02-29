Как сообщили #Буквам в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, российский журналист не смог подтвердить цель своего визита.

Пивоварову отказали в пересечении границы в аэропорту “Киев” (“Жуляны”) 28 февраля.

“Во время пересечения государственной границы он получил отказ в пересечении границы. Подчеркну: это не запрет на въезд в Украину, а именно отказ в тот конкретный момент, когда он попытался пересечь государственную границу”, – отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он уточнил, что в подобных случаях решение принимает инспектор ГПСУ непосредственно в момент общения с иностранными гражданами.

“Он устанавливает обстоятельства их поездки и руководствуется исключительно законодательством, которое регламентирует пересечение госграницы. Исходя из информации, которая у него есть, принимает решение: пропустить человека или нет. Данный человек не смог подтвердить четко цель своей поездки в Украину, из-за чего и получил отказ во въезде”, – рассказал Демченко.

Сам Пивоваров в Facebook также сообщил, что его не впустили в Украину.

Согласно документу, который выдали журналисту сотрудники ГПСУ, Пивоварову отказали во въезде из-за того, что он не смог подтвердить цель поездки.

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