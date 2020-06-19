В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился спецрейс с 14 гражданами Украины — членами экипажа танкера "Рута", возвратившимися домой после более трех лет тюрьмы в Ливии.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

“Это наша задача – возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера “Рута”, которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи”, – сказал президент Владимир Зеленский.

В апреле 2017 года в Ливии украинских моряков задержали по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Из-за сложной внутриполитической ситуации в этой стране рассмотрение дела украинцев ливийскими судами затянулось на длительный период.

Танкер принадлежит Украине и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтователю Manchester Shipping S.A.

Согласно международному морскому праву, члены экипажа отвечают только за доставку грузов. За лицензии и разрешение на транспортировку отвечает владелец груза.

Все указания от судовладельца “Руты” поступали на компьютер капитана электронной почтой. После ареста 27 апреля 2017 года компьютер ливийцы изъяли, и украинские моряки уже не могли доказать свою невиновность.

Следствие закончилось спустя 8 месяцев после ареста. Суда не было, не было и приговора.

Все 14 моряков находились в тесной камере. Такие условия содержания сказались на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. У некоторых еще обострились хронические болезни.

29 апреля апелляционный суд города Триполи изменил меру пресечения для членов экипажа танкера. После уплаты залога моряков перевезли в город Мисурата.