Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
“Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли БУ ПС ФСБ РФ доставят в район общеопределнной системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами, которые были задержаны ими 14 февраля этого года”, – говорится в сообщении.
Через несколько часов, на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск, тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство, на борту которого находились 4 человека.
Отмечается, что по результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, пограничники установили, что это то самое плавсредство и те четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море. Сейчас устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.
Кроме того, за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый из рыбаков привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.
- Ранее народный депутат от “Слуги народа” Павел Мельник опубликовал имена украинских рыбаков, которых ФСБ России задержало в Азовском море.
- 16 февраля так называемый Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинцев, задержанных ФСБ России в Азовском море.