Об этом сообщили украинский омбудсмен Людмила Денисова и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Украинский политзаключенный Глеб Шаблий, бывший военнослужащий Военно-Морских Сил Украины, после окончания почти 5-летнего незаконного заключения за якобы изготовление и перевозку взрывчатых веществ, вернулся на родину”, – отметила Денисова.
В то же время, Кулеба уточнил, что после освобождения Шаблий два дня возвращался домой из Сибири. Его сопровождали украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске.
“Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 года Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок”, – добавил он.
Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021
- В феврале прошлого года украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого российские силовики задержали в 2016 году, вернулся в Киев. Он был задержан вместе с Шаблием якобы за диверсионную деятельность..