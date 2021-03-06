В Украину вернулся политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, который отбыл полный срок заключения в оккупированном Крыму и России.

Об этом сообщили украинский омбудсмен Людмила Денисова и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Украинский политзаключенный Глеб Шаблий, бывший военнослужащий Военно-Морских Сил Украины, после окончания почти 5-летнего незаконного заключения за якобы изготовление и перевозку взрывчатых веществ, вернулся на родину”, – отметила Денисова.

В то же время, Кулеба уточнил, что после освобождения Шаблий два дня возвращался домой из Сибири. Его сопровождали украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске.

“Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 года Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок”, – добавил он.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021