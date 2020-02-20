Похищенная во времена Второй мировой войны картина "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро возвращается в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

“19 февраля в Нью-Йорке министр иностранных дел Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами картины художника Пьера Луи гудрон “Влюбленная пара”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время Второй мировой войны картина была украдена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась в США.

В МИД добавили, что возвращение объекта культурного наследия стало возможным благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран.