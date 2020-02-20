Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
“19 февраля в Нью-Йорке министр иностранных дел Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи украинской стороне американскими правоохранительными органами картины художника Пьера Луи гудрон “Влюбленная пара”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время Второй мировой войны картина была украдена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась в США.
В МИД добавили, что возвращение объекта культурного наследия стало возможным благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран.
- Ранее Национальная полиция передала Франции картину художника Поля Синьяка “Порт Ла-Рошель” стоимостью 1,5 млн долларов, найденную у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве.