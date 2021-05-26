В Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents. Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення таких груп:

працівники сфери освіти (додаткова потреба);

особи з першого та другого етапу, зокрема медики (які, не щепились раніше);

військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки;

представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Вакцинація здійснюватиметься організовано, мобільними бригадами.

Наголошується, що за кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

18 травня Україна отримала нову партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компаній Pfizer-BioNTech.

Варто зазначити, що це вже друга поставка вакцини від Pfizer в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Першу партію Україна отримала 16 квітня (117 тисяч доз).

Загалом до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна повинна безоплатно отримати вакцини для щеплення 8 мільйонів українців проти COVID-19.