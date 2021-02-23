В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Первые 500 тысяч вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Мы благодарны индийским партнерам за поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно бороться с COVID вместе”, – отметил Зеленский.
Он также обнародовал видео, как вакцину выгружают.
First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021
В свою очередь, Степанов уточнил, что вакцина сразу поедет в регионы, чтобы МОЗ начал делать прививки согласно первому этапу вакцинации.
Отметим, что Министерство охраны здоровья Украины вчера, 22 февраля, зарегистрировало вакцину от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.
СПРАВКА. Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
- Украинское правительство договорилось о поставках дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax.
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- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.