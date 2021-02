В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Первые 500 тысяч вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Мы благодарны индийским партнерам за поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно бороться с COVID вместе”, – отметил Зеленский.

Он также обнародовал видео, как вакцину выгружают.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0

