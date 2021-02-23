Covid-19 Украина

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В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19

Сегодня, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Вторник, 23 февраля 2021, 12:39

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Первые 500 тысяч вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Мы благодарны индийским партнерам за поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно бороться с COVID вместе”, – отметил Зеленский.

Он также обнародовал видео, как вакцину выгружают.

В свою очередь, Степанов уточнил, что вакцина сразу поедет в регионы, чтобы МОЗ начал делать прививки согласно первому этапу вакцинации.

Отметим, что Министерство охраны здоровья Украины вчера, 22 февраля, зарегистрировало вакцину от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

СПРАВКА. Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Теги: Владимир Зеленский, Oxford/AstraZeneca, вакцина против коронавируса, вакцинация, Максим Степанов, МОЗ

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