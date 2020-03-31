В аэропорт "Борисполь" прибыл очередной самолет из Китая — он привез 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус и средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, помимо тестов самолетом прибыли 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

“После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины”, — говорится в сообщении.

Фото: Офис президента

В ОП добавили, что средства защиты передадут военным и пограничникам, а маски направят в аптеки, чтобы “удовлетворить спрос населения”.