Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, помимо тестов самолетом прибыли 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.
“После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины”, — говорится в сообщении.
Фото: Офис президента
В ОП добавили, что средства защиты передадут военным и пограничникам, а маски направят в аптеки, чтобы “удовлетворить спрос населения”.
- 29 марта в Киев из китайского города Сямэнь на грузовом самолете доставили 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.