Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

“СММ и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели”, – заявил Рама.

При этом глава ОБСЕ подчеркнул, что ситуация в Украине является “наиболее неотложным вызовом для безопасности в Европе”.

По его мнению, ОБСЕ вносит уникальный вклад для установления мира и уменьшения напряжения в регионе, что имеет большое значение.

“Председательство Албании сделает свой вклад в то, чтобы поддержать уважение к принципам и обязательствам ОБСЕ, в полную имплементацию Минских соглашений, поддерживая усилия трехсторонней контактной группы и процесс в Нормандском формате”, – сказал Рама.