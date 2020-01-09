Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
“СММ и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели”, – заявил Рама.
При этом глава ОБСЕ подчеркнул, что ситуация в Украине является “наиболее неотложным вызовом для безопасности в Европе”.
По его мнению, ОБСЕ вносит уникальный вклад для установления мира и уменьшения напряжения в регионе, что имеет большое значение.
“Председательство Албании сделает свой вклад в то, чтобы поддержать уважение к принципам и обязательствам ОБСЕ, в полную имплементацию Минских соглашений, поддерживая усилия трехсторонней контактной группы и процесс в Нормандском формате”, – сказал Рама.
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обвинила украинских военных в нарушении договоренностей об отводе вооружений на Донбассе, зафиксировав их в своих отчетах.