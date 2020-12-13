Covid-19 Украина

обновлено 14.12.2020 в 00:02

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14 декабря

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13 декабря

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В Украину приехал директор Европейского бюро ВОЗ

В Украину с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

Воскресенье, 13 декабря 2020, 23:58

Об этом сообщается на Facebook-странице ВОЗ.

Сообщается, что в течение следующих нескольких дней доктор Клюге встретится с представителями правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19.

“На повестке дня – реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения”, – отмечается на странице ВОЗ.

Фото: World Health Organization Ukraine

Клюге и директора отдела CSE (Центра науки и окружающей среды ВОЗ) Гундо Вайлера в аэропорту в воскресенье, 13 декабря, встречали представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

  • Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
  • Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
  • Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
  • Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
  • Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.
Теги: Минздрав Украины, вакцинация, ВОЗ, Коронавирус, Ляшко

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