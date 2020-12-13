В Украину приехал директор Европейского бюро ВОЗ

Об этом сообщается на Facebook-странице ВОЗ.

Сообщается, что в течение следующих нескольких дней доктор Клюге встретится с представителями правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19.

“На повестке дня – реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения”, – отмечается на странице ВОЗ.

Фото: World Health Organization Ukraine

Клюге и директора отдела CSE (Центра науки и окружающей среды ВОЗ) Гундо Вайлера в аэропорту в воскресенье, 13 декабря, встречали представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.