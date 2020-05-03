За минувшие сутки в Украину были эвакуированы спецрейсами более полутысячи человек. Еще 15 тысяч украинцев вернулись через КПВВ на границе.

Об этом сообщили в Администрации Госпогранслужбы Украины.

Ранее Кабинет Министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса.

В субботу, 2 мая, в аэропорт “Борисполь” прибыли 4 эвакуационных рейса (из Нью-Йорка, Лиссабона, Парижа и Цюриха), которыми были возвращены домой более полутысячи украинцев.

“На этих самолетах в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ”, — заверили в ГПСУ.

Также в ведомстве отметили, что после проверки прибывших граждан зарегистрировали в приложении “Дій вдома”, с помощью которого правоохранители и медики могут отслеживать соблюдение ими правил самоизоляции, и отправили по домам.

Кроме этого, через пункты въезда и выезда на государственной границе были пропущены около 15 тысяч граждан.

“Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не обнаружено”, — подчеркнули в ГПСУ.