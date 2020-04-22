Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.
“За период карантина в Украину вернулись около 2 миллионов наших граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы. Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку”, – сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что работники, которые вернулись из-за границы, были бы очень полезными для развития экономики внутри государства, “поэтому, очевидно, надо их сохранить”.
Шмыгаль подчеркнул, что работников планируют оставить в Украине, создав новые рабочие места и кредитуя малый и средний бизнес под очень выгодные условия – с минимальной процентной ставкой на длительный срок и с возможной отсрочкой выплаты тела кредита.
“Называем эту программу “Новые деньги” и сейчас работаем над ней и с Минэкономики, и с банкирами. Также есть несколько программ для поддержки и стимуляции уже существующего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места. То есть, для тех людей, которые вернулись с заработков, которые хотят и могут начать свое дело в Украине, мы и будем создавать эти условия “, – пояснил он.
При этом премьер признает, что в Украине таких зарплат, как за рубежом, не будет.
В то же время по его словам, зарплата в 600 у.е. в Украине для тех, кто за рубежом зарабатывал 1000 у.е., может стать основанием для того, чтобы остаться здесь.
“По нашим расчетам и ожиданиями, если разница между заработной платой в Европе и Украине составляет 300-400 евро, то люди не принимают решение ехать на заработки … Это такой психологический разрыв. То, что тратится на жительство, собственное содержание там и тому подобное. Поэтому им лучше получать 600 у. е. дома, 1000 у. е. где-то на заработках”, – сказал Шмыгаль.
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