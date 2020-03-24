Об этом идет речь в сообщении МИД в Facebook.
В сообщении сказано, что украинцы возвращаются в страну при содействии дипломатов.
С украинцами, которые на карантине или в самоизоляции за границей, поддерживают связь.
В Польше в изоляции находятся 105 наших граждан.
Такие же меры применили к нашим гражданам в Австралии, Бразилии, Катаре, Молдове, ФРГ и других странах.
21 украинец получает лечение от в связи с заражением коронавирусом. В Германии таких 5, в Доминикане – 4, в Омане – 3, в Польше – 2, в Италии – 2.
Также есть информация о том, что шестеро украинцев уже вылечились и выписаны из больниц.
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