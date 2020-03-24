72 тысячи 305 украинцев вернулись в страну из-за коронавируса. Еще 151 украинец остались на карантине в иностранных государствах.

Об этом идет речь в сообщении МИД в Facebook.

В сообщении сказано, что украинцы возвращаются в страну при содействии дипломатов.

С украинцами, которые на карантине или в самоизоляции за границей, поддерживают связь.

В Польше в изоляции находятся 105 наших граждан.

Такие же меры применили к нашим гражданам в Австралии, Бразилии, Катаре, Молдове, ФРГ и других странах.

21 украинец получает лечение от в связи с заражением коронавирусом. В Германии таких 5, в Доминикане – 4, в Омане – 3, в Польше – 2, в Италии – 2.

Также есть информация о том, что шестеро украинцев уже вылечились и выписаны из больниц.