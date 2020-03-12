Двое украинцев с круизного лайнера Grand Princess, на котором был обнаружен коронавирус COVID-19, вернулись в Украину и находятся на обсервации.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Сегодня ночью в Украину в безопасности и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого находились на судне, известном как Grand Princess, которое было изолировано. Я хочу подчеркнуть, что граждане, которые вернулись, несколько раз прошли контроль на состояние своего здоровья. У них не выявлено признаков заболевания на коронавирус. Но как дополнительная мера безопасности, они были помещены в соответствующее медицинское учреждение для продолжения обсервации”, – отметил министр.

Он уточнил, что пока известно о 5 случаях заражения коронавирусом среди украинцев за границей.

“У нас есть 5 инфицированных граждан Украины за рубежом. По состоянию на сейчас нам известно об 1 гражданине в Италии. Еще четверо в Японии, но они уже выписаны из больницы. То есть их жизни ничего не угрожает”, – подчеркнул Кулеба.

📽 #НАЖИВО: Брифінг Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 12 березня 2020 р.

Лайнер Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс 7 марта.

Однако команде пришел указ срочно вернуться в порт отправления из-за того, что у двух пассажиров, которые находились на судне, обнаружили коронавирус. Сообщалось, что на лайнере находились 49 граждан Украины.