Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Сегодня ночью в Украину в безопасности и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого находились на судне, известном как Grand Princess, которое было изолировано. Я хочу подчеркнуть, что граждане, которые вернулись, несколько раз прошли контроль на состояние своего здоровья. У них не выявлено признаков заболевания на коронавирус. Но как дополнительная мера безопасности, они были помещены в соответствующее медицинское учреждение для продолжения обсервации”, – отметил министр.
Он уточнил, что пока известно о 5 случаях заражения коронавирусом среди украинцев за границей.
“У нас есть 5 инфицированных граждан Украины за рубежом. По состоянию на сейчас нам известно об 1 гражданине в Италии. Еще четверо в Японии, но они уже выписаны из больницы. То есть их жизни ничего не угрожает”, – подчеркнул Кулеба.
📽 #НАЖИВО: Брифінг Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі.
Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 12 березня 2020 р.
Лайнер Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс 7 марта.
Однако команде пришел указ срочно вернуться в порт отправления из-за того, что у двух пассажиров, которые находились на судне, обнаружили коронавирус. Сообщалось, что на лайнере находились 49 граждан Украины.
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