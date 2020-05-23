Об этом в Facebook сообщил профильный министр Владислав Криклий.
“600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании Royal Caribbean. Два специальных рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь”, – написал министр.
Также он отметил, что на данный момент власти работают “над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами”.
По его словам, “самое сложное – договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев”. Одно из таких условий – тестирование пассажиров.
- Ранее Кабинет Министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса.