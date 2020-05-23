Министерство инфраструктуры организовало возвращение в Украину 600 моряков, которые работали на круизных лайнерах. Они прилетят из Барбадоса (Латинская Америка).

Об этом в Facebook сообщил профильный министр Владислав Криклий.

“600 украинских моряков возвращаются домой. Это члены экипажей круизных лайнеров компании Royal Caribbean. Два специальных рейса из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь”, – написал министр.

Также он отметил, что на данный момент власти работают “над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами”.

По его словам, “самое сложное – договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев”. Одно из таких условий – тестирование пассажиров.