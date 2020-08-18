В Украину после двух неудачных попыток эвакуации специальным медицинским рейсом репатриировали тяжелобольного украинского моряка.

Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Республике Ангола.

“18 августа 2020 года, после двух нерезультативных попыток эвакуировать из Луанды тяжелобольного украинского моряка гуманитарными рейсами ангольской авиакомпании TAAG и французской Air France, Посольству Украины в Анголе удалось репатриировать тяжелобольного гражданина Украины специальным медицинским авиарейсом, обеспеченным компанией Global Voyager Assistance Black Sea, а также с помощью и активным участием в отправке представителя копании Etic Sas Africa P&I Services и медицинского персонала клиники Sagrada Esperança г. Луанда”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в посольстве, трудности в транспортировке моряка возникли из-за его состояния здоровья и закрытой границы Анголы в связи с коронавирусом.