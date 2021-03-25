Covid-19 Украина

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В Украину из Китая отправили первую партию COVID-вакцины CoronaVac

Сегодня, 25 марта, из Китая в Украину отправили первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.

Четверг, 25 марта 2021, 13:08

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае.

В частности, была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн. вакцин CoronaVac.

“Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта зарегистрировано МОЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и т.д.”, – добавили в посольстве.

Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов в комментарии журналистам уточнил, что первая партия вакцины от Sinovac Biotech должен составить 200 000 доз.

Он добавил, что эти вакцины будут использовать для прививки согласно плану вакцинации.

“Там нет замечаний касательно возрастных, или других замечаний. То есть они такие же, как и остальные вакцины”, – сказал Степанов.

Что известно о вакцине от Sinovac?

Эффективность. Вакцина от Sinovac называется CoronaVac. Это вакцина на основе инактивированных частиц вируса SARS-CoV-2.

В течение прохождения этой вакциной 3-й, последней фазы клинических исследований, которая проходила в Китае (одновременно с массовой вакцинацией препаратом), в Бразилии, Чили, Индонезии, Филиппинах и Турции, данные о ее эффективности разительно отличались.

8 декабря государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины Sinovac показали эффективность до 97%.

Бразильский биомедицинский исследовательский центр Институт Бутантан 23 декабря с задержкой и не передавая Sinovac полные результаты испытаний заявил, что эффективность превышает 50% и может достигать 90%. Это вызвало немало вопросов относительно прозрачности исследований. Уже в январе Институт Бутантан обновил свои данные. Там заявили, что “общая эффективность” вакцины едва превышает 50%. Эффективность с учетом случаев, когда те, кто получил вакцину, затем заболели легкой формой или вообще не испытывали симптомов болезни — 78%.

24 декабря отчиталась Турция. Министерство здравоохранения страны заявило об эффективности вакцины на уровне 91,25%.

Sinovac для украинцев: при каких условиях и за сколько денег. К концу декабря, на фоне новостей из Турции и Индонезии, Украина завершила переговоры с Sinovac по закупке этой вакцины.

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках 1 913 316 доз вакцины Sinovac по цене 504 гривны за дозу (вместе 964 млн гривен, заплаченных авансом). При этом глава ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов рассказал, что вакцину можно было закупить дешевле.

Правительство планировало использовать эту вакцину для украинцев, которым не хватит вакцины американского производителя Pfizer/BioNTech с доказанной 95-процентной эффективностью.

По информации СМИ, поставки вакцины от Sinovac могут перенести на апрель.

Теги: CoronaVac, Sinovac Biotech, вакцина против коронавируса, вакцинация, Китай, Максим Степанов, МОЗ

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