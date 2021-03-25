В Украину из Китая отправили первую партию COVID-вакцины CoronaVac

Сегодня, 25 марта, из Китая в Украину отправили первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае.

В частности, была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн. вакцин CoronaVac.

“Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта зарегистрировано МОЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и т.д.”, – добавили в посольстве.

Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов в комментарии журналистам уточнил, что первая партия вакцины от Sinovac Biotech должен составить 200 000 доз.

Он добавил, что эти вакцины будут использовать для прививки согласно плану вакцинации.

“Там нет замечаний касательно возрастных, или других замечаний. То есть они такие же, как и остальные вакцины”, – сказал Степанов.