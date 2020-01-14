Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

“Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction. Соответствующее решение принято 13 января 2020 года Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка”, – говорится в сообщении.

Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

Отмечается, что выход новой платежной системы на рынок Украины будет способствовать развитию платежного рынка в стране, повышению уровня качества финансовых услуг, а также расширит возможности для получения услуг по переводу средств как для украинцев, находящихся за рубежом, так и для иностранцев, осуществляющих трансграничные переводы средств в Украину.