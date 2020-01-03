В государственном концерне "Укроборонпром" отказались сообщить, сколько премий и надбавок получает получает заместитель директора Мустафа Найем.

Об этом сообщает агентство “Украинские новости”.

Уточняется, что в “Укроборонпроме” не должным образом не ответили на журналистский запрос “Украинских новостей”.

Отмечается, что запрос был отправлен 26 декабря 2019 года. В нем концерн просили уведомить о заработной плате и других выплатах заместителя директора Мустафы Найема.

“Месячный должностной оклад заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна “Укроборонпром” Мустафы Найема составляет 43 000 гривен. Информация о доходах Мустафы Найема на должности заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна “Укроборонпром” содержится в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления”, – говорится в ответе.