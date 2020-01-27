В «Укрпочте» заверили, что китайский коронавирус не распространяется через посылки

Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.
“Относительно вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. “Укрпочта” следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае”, – говорится в сообщении.
В “Укрпочте” отметили, что никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.
“Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию”, — подчеркнули в компании.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.
- В Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая. Также случаи заражения были зафиксированы в 3 штатах США.
- 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативного штаба в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае и призвал украинцев не волноваться.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа.