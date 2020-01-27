В «Укрпочте» заверили, что китайский коронавирус не распространяется через посылки

Компания-оператор почтовой связи “Укрпочта” заверила, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы в связи с распространением нового коронавируса в Китае.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.

“Относительно вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. “Укрпочта” следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае”, – говорится в сообщении.

В “Укрпочте” отметили, что никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

“Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию”, — подчеркнули в компании.