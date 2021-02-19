Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось ранее, “Укрпочта” планировала ввести в обращение марки “Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска” 23 февраля.

“Эту дату выбрали как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть, что противопоставить агрессору. Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот – украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального Штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок “Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска” на 14 марта – День украинского добровольца”, – отметили в компании.

В “Укрпочте” также напомнили, что только за время российской оккупации выпустили более 20 художественных марок патриотической тематики, среди которых “Слава Украине!” (получившая первую премию на международной выставке в Мадриде), “Передовая”, “Они выстояли! Не выдержал бетон!” и многие другие, которые уже собрали множество поклонников в Украине и мире, распространяя идею сильной и независимой Украины.