В «Укрпочте» объяснили, почему закупили ERP-систему у разработчика, который имеет представительство в РФ

Об этом рассказывают #Буквы со ссылкой на ответ пресс-службы “Укрпочты”.

Так, в пресс-службе отметили, что процедура проведения тендеров и отбора участников регулируются законом Украины.

“Согласно ст. 17 Закона Украины “О публичных закупках” “Укрпочта” должна была отклонить предложения тех участников, к которым применена санкция в виде запрета на осуществление у них публичных закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Законом Украины “О санкциях”. Информация о применении таких санкций в отношении победителя тендера в соответствующих списках отсутствует”, – говорится в ответе.

В “Укрпочте” отметили, что все крупнейшие и самые известные мировые разработчики программных продуктов, которые внедряют ERP-системы, имеют представительства в Российской Федерации.

Что касается необходимости приобретения именно комплексного решения, вместо отдельных модулей или их наборов, то в “Укрпочте” сейчас есть более 80 различных систем, которые не связаны между собой.

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“Это делает учет и управление ресурсами компании не эффективным и трудоемким. Поскольку “Укрпочта” решила сделать единую систему управления бизнес-потоками, то и тендер имел соответствующие условия: единственное комплексное решение, которое можно быстро внедрить. Этот критерий снизит стоимость на обслуживание и доработки программного обеспечения. К тому же, комплексное решение предусматривает, что за его внедрение отвечает одна компания и риск того, что система может не работать, минимальный”, – отметили в пресс-служба.

Стоит отметить, что АО “Укрпочта” дважды отказала GNI SOFTWARE LTD – ближайшему конкуренту ООО “НПП “Информационные технологии”.

В “Укрпочте” это объяснили тем, что разница в предложении двух компаний составляла 5000 грн, ведь “данном тендере цена была важным фактором”.

Но не менее важными были и экспертиза и опыт компании-участника во внедрении подобных решений. GNI SOFTWARE LTD сама отказалась от участия в тендере в последний момент, поэтому у “Укрпочты” остался один претендент, который, соответственно, и победил”, – подытожили в пресс-службе.

Напомним, что закупка ERP-системы с объявленной стоимостью 196,8 млн грн стартовала еще в мае 2020 года. Непосредственно торги в формате аукциона были проведены 28 сентября.

Генеральный директор АО “Укрпочта” Игорь Смелянский на своей странице в Facebook фактически признал, что закупка была проведена с нарушениями (в части комплексного решения и технических требований), но добавил, что в противном случае подобная система функционировала бы только с 2025 года.

Разработчик системы, с которым заключила договор “Укрпочта”, судя по всему, имеет представительство в России (ООО “Информационные технологии-СНГ”). Путем простого поиска в Google можно найти много информации об этом. Например, здесь, здесь и здесь.