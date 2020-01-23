Наблюдательный совет АО "Укрзализниця" отреагировал на заявление Премьер-министра Алексея Гончарука о сотрудничестве УЗ с немецким оператором Deutsche Bahn.

Об этом сообщается на сайте “Укрзализници”.

В набсовете УЗ отметили, что им известно о подписании Соглашения между украинским правительством и немецким железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, однако никакой подробной информацией об этом пока не владеют.

“Наблюдательному совету АО “Укрзализныця” стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию “Укрзализныци”. Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен”, — говорится в сообщении.