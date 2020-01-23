Об этом сообщается на сайте “Укрзализници”.
В набсовете УЗ отметили, что им известно о подписании Соглашения между украинским правительством и немецким железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, однако никакой подробной информацией об этом пока не владеют.
“Наблюдательному совету АО “Укрзализныця” стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию “Укрзализныци”. Подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины. Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен”, — говорится в сообщении.
- Напомним, 22 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о подписании меморандума с основным немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn.
- Позднее Гончарук заявил журналистам о намерении “отдать немцам на 10 лет железную дорогу”.
- Немецкий национальный оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn опроверг информацию о том, что будет управлять “Укрзализныцей” в течение 10 лет.