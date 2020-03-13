Международные поезда «Укрзализныци» будут курсировать по установленному графику. При пересечении государственной границы, у пассажиров будут проводить температурный скрининг.

Об этом сообщили в пресс-центре компании.

В сообщении сказано, что никаких изменений в график движения поездов не было и не планируется.

Главная мера предосторожности от коронавируса COVID-19 – проведение температурного скрининга пассажиров с помощью бесконтактных термометров.

Поездные бригады уже прошли специальный инструктаж по поводу того, как действовать в случае обнаружения симптомов коронавирусной инфекции у пассажиров.

На сегодняшний день курсируют 40 международных поездов, а также три беспересадочных вагона. Они пересекают границы с Румынией, Молдовой, Венгрией, Словакией, Россией и Беларусью.