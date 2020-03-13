Об этом сообщили в пресс-центре компании.
В сообщении сказано, что никаких изменений в график движения поездов не было и не планируется.
Главная мера предосторожности от коронавируса COVID-19 – проведение температурного скрининга пассажиров с помощью бесконтактных термометров.
Поездные бригады уже прошли специальный инструктаж по поводу того, как действовать в случае обнаружения симптомов коронавирусной инфекции у пассажиров.
На сегодняшний день курсируют 40 международных поездов, а также три беспересадочных вагона. Они пересекают границы с Румынией, Молдовой, Венгрией, Словакией, Россией и Беларусью.
- Руководство “Укрзализныци”, в связи с введением с 12 марта 2020 года в Украине трехнедельного карантина для всех учебных заведений, предложило сотрудникам, которые имеют детей дошкольного или школьного возраста и которых не с кем оставить на этот период дома, работать удаленно.