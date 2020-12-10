Covid-19 Украина

обновлено 10.12.2020 в 16:02

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В «Укрзализныце» рассказали, как будут работать во время локдауна

Во время локдауна, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года, движение поездов "Укрзализныци" ограничивать не будут.

Четверг, 10 декабря 2020, 16:50

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци“.

Поезда во время локдауна будут курсировать в обычном режиме. Работники “Укрзализныци” должны обеспечить все противоэпидемические меры. В частности, пассажиры должны соблюдать масочный режим и регулярно пользоваться антисептиками.

“Укрзализныця” как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным способом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы по железной дороге”, – заявил член правления “Укрзализныци” Александр Перцовский.

  • Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
  • В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
  • Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
  • Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
Теги: локдаун, потяг, Укрзализныця

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