В «Укрзализныце» рассказали, как будут работать во время локдауна

Во время локдауна, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года, движение поездов "Укрзализныци" ограничивать не будут.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци“.

Поезда во время локдауна будут курсировать в обычном режиме. Работники “Укрзализныци” должны обеспечить все противоэпидемические меры. В частности, пассажиры должны соблюдать масочный режим и регулярно пользоваться антисептиками.

“Укрзализныця” как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным способом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы по железной дороге”, – заявил член правления “Укрзализныци” Александр Перцовский.

Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.