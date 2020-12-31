2020 год подходит к концу, но не все украинцы встретят Новый год в своих домах в окружении родных людей. Более 5,4 тысячи пассажиров проведут эту ночь в поезде.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци“.

Отмечается, что в эту новогоднюю ночь будет курсировать 60 пассажирских поездов. Билеты выкупили более 5,4 тысячи пассажиров. Традиционно, самым популярным стало западное направление.

Кстати, на период зимних праздников “Укрзализныця” запустила дополнительные 17 поездов для перевозки пассажиров. В частности, добавили поезда в самые популярные направления.

Напомним, что во время локдауна, который будет действовать с 8 по 24 января 2021 года, движение поездов “Укрзализныци” ограничивать не будут. Поезда во время локдауна будут курсировать в обычном режиме. Работники “Укрзализныци” должны обеспечить все противоэпидемические меры. В частности, пассажиры должны соблюдать масочный режим и регулярно пользоваться антисептиками.