Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черкасской области.
По состоянию на 8 сентября в Умани коронавируслм заболело шестеро хасидов – у всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.
Также отмечается, что для контактных лиц откроют изолятор.
Специалисты Госпродпотребслужбы Черкасской области, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рыбницкая обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мер на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.
- Ранее сообщалось, что в Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош-Ха-Шана.