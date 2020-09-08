В Умани для паломников, больных COVID -19 в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

По состоянию на 8 сентября в Умани коронавируслм заболело шестеро хасидов – у всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

Также отмечается, что для контактных лиц откроют изолятор.

Специалисты Госпродпотребслужбы Черкасской области, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рыбницкая обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мер на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.