В Умани хасиды пытались снести забор возле могилы Раби Нахмана – видео

В Умани хасиды пытались снести забор возле могилы Раби Нахмана, который установили в целях соблюдения карантина и недопущения скоплений.

Об этом сообщает “Суспильне”, ссылаясь на информацию пресс-секретаря полиции в Черкасской области Зои Вовк.

По ее словам, паломники приехали из Харькова. Они проживают в Украине.

Металлическое ограждение, которое ограничивало паломников для соблюдения карантина, они начали сносить потому, что оно им не понравилось.

На двух наиболее активных лиц этого инцидента составили материалы по статье 153 Административного кодекса (хулиганство).

Представители фонда Раби Нахмана, как официальные представители брацлавских хасидов в Украине, уже извинились за поведение молодежи и подчеркнули, что действия подростков не отражают отношение Брацлавского движения к законам Украины.

Напомним, в Умань на празднование Рош-га-Шана приехали около двух тысяч паломников хасидов.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.