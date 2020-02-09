В Умани водитель выгнал из автобуса детей погибшего украинского военного. Активисты проучили мужчину и заставили извинится перед семьей погибшего у его могилы.

Об этом сообщила пресс-служба ВО “Свобода” в Черкасской области на своей странице в Facebook.

Так, 7 февраля в Умани водитель 17 маршрута отказался везти детей погибшего героя российско-украинской войны Дмитрия Пожарского. Несмотря на то, что дети показали удостоверения, которые гарантируют бесплатный проезд, водитель выгнал их из автобуса.

Отмечается, что в салоне было несколько человек, но никто не попытался заступиться. Уманские свободовцы быстро нашли перевозчика. В результате водителя уволили, и он публично извинился перед семьей у могилы Дмитрия Пожарского.

“Ситуация, что произошла, позорная. Хамство водителя к детям является недостойным поведением как профессионала, да и вообще как человека. Мне очень жаль, что люди до сих пор не понимают цену мирной жизни. Это уже не первый случай такого отношения водителей к семьям погибших в российско-украинском войне. Но мы не позволим такое поведение. Пусть это станет уроком для всех водителей!” – отметил депутат от ВО “Свобода” Сергей Яремчук.