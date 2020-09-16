Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
“Проводится постоянный контроль за благоустройством в зоне празднования. Так, Уманское горрайонное управление Госпотребслужбы Черкасской области разработало схему санитарной очистки территории проживания и празднования хасидов: на 26-ти площадках установили 104 контейнера для мусора, которые обслуживает 9 единиц автотранспорта”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что культовые сооружения обеспечены бесконтактными термометрами, одноразовыми полотенцами, санитайзерами, антисептиками для рук, жидким мылом, дезсредствами, пульверизаторами для дезсредств.
Напомним, 14 сентября на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года.
- Ранее сообщалось, что в Умани для паломников, больных COVID -19 в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь.
- В Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош-Ха-Шана.