В Умани на время празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана усилят противоэпидемические меры.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

“Проводится постоянный контроль за благоустройством в зоне празднования. Так, Уманское горрайонное управление Госпотребслужбы Черкасской области разработало схему санитарной очистки территории проживания и празднования хасидов: на 26-ти площадках установили 104 контейнера для мусора, которые обслуживает 9 единиц автотранспорта”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что культовые сооружения обеспечены бесконтактными термометрами, одноразовыми полотенцами, санитайзерами, антисептиками для рук, жидким мылом, дезсредствами, пульверизаторами для дезсредств.

Напомним, 14 сентября на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года.