В Умани Черкасской неизвестные совершили нападение на 17-летнего хасида. Полиция открыла производство по факту хулиганства.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области и Объединенной еврейской общине Украины.

Инцидент произошел на улице Софьи Перовской в ​​ночь с субботы на воскресенье. О том, что произошло, в полицию сообщил пострадавший — 17-летний гражданин Израиля.

Полицейские квалифицировали инцидент как хулиганство с применением оружия (ч.4 ст. 296 УК)

“Следственно-оперативной группой осмотрено место преступления, проведен обход близлежащих улиц с целью установления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент преступления. Проводятся следственные и оперативно-розыскные действия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления”, — заверили в полиции.

Объединенная еврейская община сообщила, что пострадавший является брацлавским хасидом. Во время нападения с ним был еще один хасид-подросток, однако он успел сбежать, когда появились нападающие.

Нападение, по информации пострадавшего, совершили трое молодых людей, этим событиям не предшествовал конфликт. Нападавшие порезали парню лицо ножом.

Община отмечает, что (по словам пострадавшего) правоохранители, прибывшие на вызов сразу после нападению, не составили протокол и уехали, заверив, что следуют «ловить нападающих”. Однако полиция отрицает, отмечая, что сами хасиды не согласились поехать в райотдел для написания заявления.

В ОЕО также не согласны с квалификацией, которую дали правоохранители. Там отмечают, что инцидент напрямую связан с религиозными убеждениями пострадавшего, поэтому видят в этом признаки преступления, предусмотренного ст. 161 УК — нарушение равноправия граждан.