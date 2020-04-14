Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий пригласил украинцев на пасхальные богослужения, несмотря на карантин.

Об этом он заявил в своем обращении.

Он отметил, что молиться можно будет на улице, соблюдая карантинные нормы.

“В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться.

Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы”, – сказал священнослужитель.

Также Онуфрий отметил, что те прихожане, кто по причине болезни или по иным причинам останутся дома на Пасху, смогут увидеть службу по телевидению.

Богослужение будет транслироваться на телеканалах “Украина” и “Интер”.

Также митрополит добавил, что коронавирус – это испытание за грехи людей.