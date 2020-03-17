Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства может возглавить Игорь Петрашко.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил депутатам во время заседания фракции «Слуг народа», сообщил букв один из депутатов “Слуги народа”.

Министерство экономики и Министерство аграрной политики пока не будут разделять.

Петрашко сейчас работает заместителем генерального директора «Ukrlandfarming».

В 2004-2007 гг. – работал в московском, а позже – киевском представительстве компании Ernst & Young, где руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.

2007-2013 гг. – работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем возглавил Департамент корпоративного бизнеса в «СБЕРБАНК РОССИИ».