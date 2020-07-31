Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что ослаблений при въезде в ЕС украинцам следует ожидать не раньше конца сентября.

Об этом она сказала в интервью Obozrevatel TV.

Как известно, с марта только 8 категорий граждан Украины и других третьих стран могут посещать страны Шенгенской зоны. В то же время внутри Шенгена граждане могут передвигаться без ограничений.

Стефанишина отметила, что некоторые страны ЕС имеют показатели заболеваемости COVID-19 хуже, чем Украина, и это “формирует определенное ощущение несправедливости”.

В то же время она заверила, что украинские дипломаты ведут индивидуальный диалог со странами Европейского Союза по поводу ослабления ограничений и открытия границ.

Это, по ее словам, “не произойдет одномоментно для всех, это будет постепенный процесс”. А ожидать возможного ослабления ограничений можно, по ее мнению, не раньше конца сентября.

“Учитывая, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут региональные вспышки, то раньше конца сентября о системности трудно говорить”, — сказала Стефанишина

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Напомним, несколько дней назад вице-премьер сообщила, что ослаблений при въезде в ЕС украинцам следует ожидать не раньше сентября.