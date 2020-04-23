Американская компания ZecOps, работающая в сфере кибербезопасности обнаружила в устройствах Apple уязвимость, которая позволяла хакерам воровать данные.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что в Apple Inc планируют исправить недостаток, который, по мнению специалистов ZecOps, сделал уязвимыми для хакеров 500 млн устройств iPhone.

По словам исполнительного директора ZecOps Зука Авраама он нашел доказательства того, что уязвимость использовалась как минимум в шести случаях взлома кибербезопасности.

ZecOps утверждает, что эта уязвимость позволила хакерам удаленно похищать данные с iPhone, даже если они использовали последние версии iOS. Сам по себе недостаток мог дать доступ ко всему, что было доступно приложению Mail, включая конфиденциальные сообщения.

Представитель Apple признал, что в программном обеспечении Apple для электронной почты на iPhone и iPad существует уязвимость, известная как приложение Mail, и что компания разработала исправление, которое будет выпущено в следующем обновлении для миллионов устройств по всему миру.