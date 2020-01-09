Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что департамент экономической и информационной безопасности компании ведет служебное расследование по факту закупки структурным подразделением компании природного газа на 18 млн гривен с нарушениями. Установлено, что закупки проходили без тендерных процедур и заключения договоров.
“Исследуются обстоятельства проведения этих платежей, причины, устанавливаются ответственные лица. О результатах проверки будет проинформирована общественность, а виновные — привлечены к ответственности. Кроме того, будет проведена проверка законности всех закупок природного газа компанией в течение всего прошлого года”, — сообщили в компании.
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