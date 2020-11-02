Об этом сообщает республиканская газета “Халқ сўзи” (“Народное слово”).
Таким образом, граждане, которые прошли в течение суток 10 000 и более шагов, получат на свой электронный кошелек 3 000 сумов (≈ 8 грн).
Тому, кто больше всех пройдет пешком среди жителей городов, будут выплачивать 300 000 сум (≈ 823 грн), сел – 500 000 сум (≈ 1373 грн). Тот, кто пройдет больше всех в стране, сможет получить 1 миллион сумов (≈ 2746 грн).
Фиксировать результаты будет сайт “Здоровый образ жизни” (www.1hls.uz).
Чтобы собрать деньги для выплат, власти введут специальный сбор с производителей вредных для здоровья продуктов.
- Ранее сообщалось, что правительство Великобритании представило новую стратегию и анонсировало пакет мер, направленных на борьбу с ожирением среди населения.