Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.
“Как неоднократно отмечается, эффективным средством уберечься от заражения коронавирусом является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5-2 метров. Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят”, – сказано в сообщении.
При этом учреждениям, предприятиям и организациям поручают обеспечить проезд своих работников в режиме специальных перевозок.
Помимо того, с 19-го марта в Ужгороде сотрудники патрульной полиции будут через громкоговорители на улице предупреждать жителей об угрозе распространения вируса и карантине.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных.
- Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий. Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.