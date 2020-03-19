Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

“Как неоднократно отмечается, эффективным средством уберечься от заражения коронавирусом является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5-2 метров. Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят”, – сказано в сообщении.

При этом учреждениям, предприятиям и организациям поручают обеспечить проезд своих работников в режиме специальных перевозок.

Помимо того, с 19-го марта в Ужгороде сотрудники патрульной полиции будут через громкоговорители на улице предупреждать жителей об угрозе распространения вируса и карантине.