Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета.
“Несколько решений в поддержку предпринимателей Ужгорода сегодня на внеочередной сессии приняли депутаты горсовета. В частности, на декабрь установили нулевую ставку единого налога для предпринимателей I и II групп плательщиков, которым из-за карантина постановлением Правительства запрещено работать. На декабрь установили также нулевые ставки оплаты за коммунальное имущество для малого и среднего бизнеса”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 18 ноября и до окончания карантина освободили предпринимателей также от уплаты за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов, кроме того, им разрешили предоставлять услуги на таких открытых площадках вне зависимости от времени года.
Поскольку не по всем налогам и сборам могут принимать решение местные власти, депутаты сегодня на внеочередной сессии также поддержали обращение к Кабинету Министров о возможности освободить предпринимателей, которым запрещено работать от уплаты единого социального взноса – и за себя, и за наемных работников, а также продлить действие постановления Кабмина о выплате пособия на детей физическим лицам-предпринимателям I и II группы плательщиков единого налога.
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