Про це заявив директор КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради Іван Курах.

За його словами, ситуація стабілізувалася, кількість хворих на коронавірус, у тому числі й важких хворих, зменшилася.

Зокрема, із 190 ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19, сьогодні зайняті 10.

Реаніматологи, які працювали у COVID-відділенні, працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи.

Водночас Курах запевнив, що в разі необхідності відділення для хворих на коронавірус відкриють знову.