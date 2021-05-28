В Ужгородській міській клінічній лікарні з червня закриють відділення для хворих на коронавірус, через те, що кількість пацієнтів різко зменшилася.

Про це заявив директор КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради Іван Курах.

За його словами, ситуація стабілізувалася, кількість хворих на коронавірус, у тому числі й важких хворих, зменшилася.

Зокрема, із 190 ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19, сьогодні зайняті 10.

Реаніматологи, які працювали у COVID-відділенні, працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи.

Водночас Курах запевнив, що в разі необхідності відділення для хворих на коронавірус відкриють знову.