В Вашингтоне неизвестные начали стрельбу; один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщает телеканал NBC4 Washington.

Инцидент произошел в 17:00 часов (01.00 по Киеву) на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд. Трое мужчин выпрыгнули из машины и начали стрелять.

Правоохранители сообщили, что стрельба не была случайной – это продолжение конфликта между местными бандами.

Департамент полиции округа Колумбии приводит описание людей, подозреваемых в стрельбе. Двое были одеты в черные толстовки, а третий – в серую. В последний раз их видели в темно-синем/черном автомобиле.

Журналистка Дарси Спенсер опубликовала в Twitter фотографии с места событий.