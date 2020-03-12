Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее в городе рекомендовали отложить или отменить несущественные массовые собрания до 31 марта.
Также возможна отмена занятий в школах и университетах и переход на дистанционное обучение.
В Вашингтоне уже зафиксированы 10 случаев заражения коронавирусом.
“По состоянию на 7:00 вечера в среду, 11 марта, данные о коронавирусе округа (COVID-19) включают шесть новых положительных случаев, в результате чего общее количество положительных случаев заболевания в округе составило 10 человек”, – сообщила мэр.
- Ранее в Вене из-за вспышки коронавируса закрылись театры, оперы и музеи.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин. В связи с этим временно закрываются учебные заведения и действует запрет на массовые собрания (спортивных и культурных) более чем 200 людей.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.