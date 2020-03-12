Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее в городе рекомендовали отложить или отменить несущественные массовые собрания до 31 марта.

Также возможна отмена занятий в школах и университетах и переход на дистанционное обучение.

В Вашингтоне уже зафиксированы 10 случаев заражения коронавирусом.

“По состоянию на 7:00 вечера в среду, 11 марта, данные о коронавирусе округа (COVID-19) включают шесть новых положительных случаев, в результате чего общее количество положительных случаев заболевания в округе составило 10 человек”, – сообщила мэр.