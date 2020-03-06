Об этом сообщил официальный представитель Святого престола Маттео Бруни, информирует агентство Reuters.
Случай заражения был диагностирован в четверг. В связи с этим было приостановлено оказание услуг в ватиканских клиниках для проведения дезинфекции.
Кто именно заболел – священнослужитель, представитель охраны или рядовой сотрудник, не уточняется.
“Этим утром была временно приостановлена работа всех амбулаторных служб дирекции здравоохранения и гигиены, чтобы дезинфицировать помещения после того, как у одного из пациентов обнаружили COVID-19”, – отметил Бруни, которого цитирует издание ANSA.
Он уточнил, что службы скорой помощи работу не прерывали. Экстренные меры продолжаются, и Ватикан уведомил итальянские органы здравоохранения об инциденте.
Стоит отметить, что число жертв коронавируса в Италии достигло уже 148 человек.
Ранее появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции.
Впоследствии в СМИ были обнародованы сообщения, что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.
- По состоянию на 6 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3 383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.