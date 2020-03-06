В Ватикане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил официальный представитель Святого престола Маттео Бруни, информирует агентство Reuters.

Случай заражения был диагностирован в четверг. В связи с этим было приостановлено оказание услуг в ватиканских клиниках для проведения дезинфекции.

Кто именно заболел – священнослужитель, представитель охраны или рядовой сотрудник, не уточняется.

“Этим утром была временно приостановлена работа всех амбулаторных служб дирекции здравоохранения и гигиены, чтобы дезинфицировать помещения после того, как у одного из пациентов обнаружили COVID-19”, – отметил Бруни, которого цитирует издание ANSA.

Он уточнил, что службы скорой помощи работу не прерывали. Экстренные меры продолжаются, и Ватикан уведомил итальянские органы здравоохранения об инциденте.

Стоит отметить, что число жертв коронавируса в Италии достигло уже 148 человек.

Ранее появилась информация о недомогании Папы Римского Франциска. Сообщалось, что 83-летний понтифик отменил ряд официальных мероприятий и аудиенций из-за плохого самочувствия и решил работать из резиденции.

Впоследствии в СМИ были обнародованы сообщения, что Папу Римского проверили на коронавирус и получили отрицательный результат.