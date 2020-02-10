Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Больница в Брайтоне была временного закрыта для пациентов. Жителям округа предлагают воспользоваться медицинской телефонной службой NHS 111, если у них есть проблемы. Причиной тому послужил положительный результат теста на коронавирус одного из сотрудников медучреждения. Накануне он принимал пациента, гражданина Великобритании, у которого также был подтвержден этот диагноз.
Всего на территории государства подтверждены 8 случаев заболевания новым коронавирусом. Министерство здравоохранения Великобритании считает вирус “серьезной и непосредственной угрозой” для общественного здравоохранения, но общий уровень риска для Великобритании остается “умеренным”.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
В Китае за сутки, с 9 по 10 февраля, от коронавируса умерли 97 человек. Таким образом общее количество жертв достигло 908 человек.
- На круизном лайнере Diamond Princess в Японии двое граждан Украины заразились атипичным китайским коронавирусом.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.