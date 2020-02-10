В британском Брайтоне закрыли целую больницу после подтверждения заражения новым коронавирусом у одного из врачей.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Больница в Брайтоне была временного закрыта для пациентов. Жителям округа предлагают воспользоваться медицинской телефонной службой NHS 111, если у них есть проблемы. Причиной тому послужил положительный результат теста на коронавирус одного из сотрудников медучреждения. Накануне он принимал пациента, гражданина Великобритании, у которого также был подтвержден этот диагноз.

Всего на территории государства подтверждены 8 случаев заболевания новым коронавирусом. Министерство здравоохранения Великобритании считает вирус “серьезной и непосредственной угрозой” для общественного здравоохранения, но общий уровень риска для Великобритании остается “умеренным”.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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В Китае за сутки, с 9 по 10 февраля, от коронавируса умерли 97 человек. Таким образом общее количество жертв достигло 908 человек.